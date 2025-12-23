ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」は、福袋「HAPPY BAG 2026」を2025年12月26日(金)より数量限定で販売する。価格は税込3,500円。なくなり次第終了となる。今回初めて全店販売となる(※一部対象外店舗あり)。福袋には、オリジナルトートバッグとブランケットといった限定オリジナルグッズに加えて、3,500円分(700円分×5枚)のフードチケットが付属する。注意点として、フードチケットは購入した店舗でのみ使用可能。