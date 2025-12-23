２３日、広東省から来て港珠澳大橋の香港口岸を通過する自家用車。（珠海＝新華社記者／黄国保）【新華社広州12月23日】中国で23日午前0時、広東省の自家用車が香港特別行政区の市街地に乗り入れ可能となる「粤車南下」制度が実施された。入境は同省珠海市と香港、マカオ両特別行政区を結ぶ港珠澳大橋経由。粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）の融合発展に新たな原動力が加わった。２３日、広東省から来て