自民党本部で記者会見する鈴木幹事長＝23日午前、東京・永田町自民党の鈴木俊一幹事長は23日の記者会見で、次期衆院選の公認候補予定者となる支部長が不在の選挙区に関し、支部長の選任を順次進める考えを示した。「衆院は常在戦場だ。党組織の活動の観点からも選任は重要だ」と強調。日本維新の会との選挙区調整に関しては「具体的な調整は行っていない。議論もしていない」と述べた。鈴木氏は「連立合意の実現に向け、努力を