障がいや難病を抱える子どもたちと宝塚歌劇団OGによる初めてのチャリティー公演が12月27、28日に大阪市港区のTENPOHARBORTHEATERで開催される。タカラジェンヌOGが所属する芸能事務所としては最大級の「アレキサンドライト」が製作し「ベルばら」「エリザベート」など代表的なシーンをオムニバス形式で熱演。障害のある児童生徒と、その家族ら200人以上を招待する。【写真】熱の入った稽古風景障がい児のため、タカラジェンヌO