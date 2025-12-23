ÇÐÍ¥¤ÎÃæÌî±ÑÍº¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤¿¿Æ¿´¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶ÇÉ¼ê¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö61ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÃæÌî¤µ¤ó¤Ï12·î22Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¡£ÅöÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö61ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í­Æñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡ªÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË­¿Ã·»Äï¡Ù¤ò´Ñ½ª¤ï¤ëËø¤ÏÀäÂÐ¤Ë»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡×¡ÊÅê¹Æ¤«¤é°úÍÑ¡ËÃæÌî¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤Ï¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï