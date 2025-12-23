Ç«²Æ²óÂ²¼«¼£¶è¶äÀî»Ô¤Î¶äÀî±ØÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÃæ²¤ÈÉÎóÊÝÀÇÇäÅ¹¡×¤¬¤¢¤ë¡£¿·²ÚÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï¹ñºÝÄê´ü²ßÊªÎó¼Ö¡ÖÃæ²¤ÈÉÎó¡×¤ÎÌá¤êÎó¼Ö¤Ë¤è¤ëÊªÎ®Í¢Á÷¤ÎÍ¥°ÌÀ­¤ò³èÍÑ¤·¡¢±èÀþ½ô¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¼Á¤Î¹â¤¤ÆÃ»ºÉÊ¤ò¹ñÆâ¤ËÍ¢Æþ¤·¤Æ¡¢°ìÈÌËÇ°×¤È±Û¶­ÊÝÀÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¼è°ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾èµÒ¤¬¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤è¤ë²¸·Ã¤òµý¼õ¤Ç¤­¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë