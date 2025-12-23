本日、女優の波瑠さんと俳優の高杉真宙さんが結婚を発表！実力派として第一線で活躍してきた2人の突然の発表に、SNSでは「お似合いすぎる」「理想のカップル」といった声が相次いでいます。そんな中、X（旧Twitter）では「過去の占いの内容が当たりすぎている」と話題になっています。■ 出会いの年・結婚の年・年齢差がピタリと一致！4年前に『突然ですが占ってもいいですか？』で、星ひとみ先生に占ってもらった波瑠さん