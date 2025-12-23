経済安保担当大臣だけでなく、科学技術政策担当大臣、宇宙政策担当大臣、人工知能戦略担当大臣、クールジャパン戦略担当大臣など、様々な肩書を持つ小野田紀美大臣。【映像】ため息をつき「いちばん厳しい質問」→記者笑い（実際の様子）記者会見ではさまざまな分野の質問が飛び、記者とバチバチにやり合うこともあるが、23日の会見では「会見始まって以来いちばん厳しい質問」にタジタジになる場面があった。会見の冒頭、宇