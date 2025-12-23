「令和ロマン」が23日までに公式YouTubeチャンネルを更新。「M-1グランプリ2025決勝」で審査員を務めた「笑い飯」哲夫（50）の“異変”について語る場面があった。「THEW」の審査をめぐり「霜降り明星」粗品と“バチバチ”のやり取りで世間を騒がしている哲夫。粗品のコメント回数が多かった件について、ラジオ番組で苦言を呈し、改善がなければ「今後は（審査員を）やりません」と宣言。これを受けて、粗品は自身のYouTube