「メタルギアソリッド」や「デス・ストランディング」シリーズを手掛けたゲームデザイナー、小島秀夫氏＝6月、豪シドニー/Jessica Hromas/Guardian/eyevine/Red（CNN）人影のない終末後の風景のなか、主に徒歩で荷物を運ぶ――。大ヒットゲームとしては異色の設定だ。だが、日本の著名なゲームデザイナー小島秀夫氏の手にかかると、この見せかけの郵便配達シミュレーターは（ノーマン・リーダスやレア・セドゥ、エル・ファニングと