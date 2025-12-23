高円宮妃久子さまは12月16日、東京・新宿区で行われた「第14回高円宮記念日韓交流基金顕彰式」に出席されました。久子さまはこの基金の名誉総裁を務められています。この基金は、2002年、皇族として戦後初めて韓国を公式訪問した高円宮さまの「国と国の友好は、人と人との交流が基本にある」という遺志を具体化しようと2008年に設立されました。その目的は、日韓パートナーシップに基づく、教育・文化・スポーツの分野で青少年の草