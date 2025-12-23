ドジャースのキケ・ヘルナンデス選手がポケモンカードにおおはしゃぎです。キケ選手は23日自身のInstagramのストーリーズで開封動画を撮影。一枚ずつカードを確認していくと手元にはカイリューのキラキラなレアカードがあらわれました。直前に「Dragonite（カイリュー）Dragonite（カイリュー）」と仲間と共に待ち望んでいたとおりの結末に全員大興奮。カメラに向けレアカードを片手に笑顔でジャンプするキケ選手でした。全世界で