ヤクルトは２３日、都内の球団事務所で仕事納めを行った。今季限りで退任する小川淳司ＧＭがホワイトソックスに入団が決まった村上宗隆内野手に惜別のエールを送った。１７年のドラフト会議では早実・清宮の外れ１位で九州学院の捕手だった村上のくじを引いた。この年は編成部門のシニアディレクターとして村上のプレーを追いかけていた縁がある。「ドラフトにずっと携わってきたからこそ、そういう縁というのはすごく大事だな