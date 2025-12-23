ＮＨＫは２３日、公式サイトを通じて、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に、アーティストの米津玄師が白組代表として出場することを発表した。公式サイトでは「披露するのは映画、劇場版『チェンソーマンレゼ篇』の主題歌『ＩＲＩＳＯＵＴ』。ヒットチャートを席巻し続け、海外チャートにも次々ランクインするなど世界的にも大ヒットしている、この歌を初めてパフォーマンスします。紅白だけのスペシャル