東都大学リーグで史上３校目の６連覇を達成した青学大は２３日、神奈川・相模原市のグラウンドで今年最後の練習を行った。来春、史上初のＶ７を目指す“東都の王者”をけん引するのは、最速１５４キロ右腕・鈴木泰成投手（３年＝東海大菅生）と、強肩強打の渡部海捕手（３年＝智弁和歌山）。一昨年の常広（広島）、下村（阪神）、昨年の西川（ロッテ）、佐々木（広島）、そして今年の中西（中日）、小田（ＤｅＮＡ）に続き、過