（記者）「小学生が乗っていた自転車でしょうか、現場には複数台の自転車が残されています。くつや破片も散乱しています」3月。浜松市中央区館山寺町で軽トラックが小学生の自転車の列に突っ込んだ事故。この事故で、4人が巻き込まれ、当時8歳だった石川琴陽さんが亡くなりました。軽トラックを運転していた男性は過失運転致死傷の疑いで送検されましたが、4月に処分保留で釈放され、在宅で捜査が継続。男性は取材に対し…「衝突す