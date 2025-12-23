23日、年内最後の記者会見に臨んだ静岡･鈴木知事。就任から2年目となった「ことしの漢字」を発表しました。（鈴木知事）「漢字はですね…ことしからいよいよ県政が本格的に始動したということで始動の『始』始まりですね」鈴木知事の「ことしの漢字」は始動の「始」。就任から2年目、本格的に県政運営に取り組み、手応えを感じていると話しました。川勝県政から続くリニア問題については…。（鈴木知事）「懸案のリニア中央新幹線