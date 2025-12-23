ＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」は次回２４日の放送で、ダイアン津田篤宏をターゲットにしたドッキリ企画「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」第４弾こと、「名探偵津田第４話電気じかけの罠と１００年の祈り」完結編が放送される。前編では「水ダウ」企画中に毒殺された被害者・劇団ひとりの実家に向かった名探偵が、タイムマシーンで現代と１００年前を往来して捜査