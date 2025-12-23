ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢¹ç¤Ï23Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¸µÆü¹±Îã¤ÎÂè70²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï5¶è¤Î·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»ÔÆâ¤ÎÅÏÎÉÀ¥Àî±è¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¡¢ÅöÆü¤ÏÂç²ñËÜÉô¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÃ´ÅöÁë¸ý¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï±Æ¶Á¤Î¤¢¤ë¶è´Ö¤òÃæ»ß¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þºö¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ï40¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡¢¸áÁ°9»þ