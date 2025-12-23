広島市出身の歌手、西城秀樹さん（１９５５〜２０１８年）は生誕から７０年。これを記念し、故郷で初めて開かれたフィルムコンサート（フィルコン）は熱狂のうちに幕を閉じ、新たな映像の発掘・公開や写真集の復刊が続く。ファンクラブ会員も増加中で、昭和のスーパースター「秀樹」の界隈（かいわい）は今も熱い。（西堂路綾子）用意はいいか！！！１０月１１、１２日、同市のマエダハウジング安佐南区民文化センター。大画面