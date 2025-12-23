NHKは23日、今年の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の見られ方についてのデータを発表し、オンラインで番組を視聴できる「NHKプラス」で配信した歴代大河ドラマの中で最多視聴数を記録したことなどを明かした。第1回〜第36回(9月21日放送)の平均視聴ユニークブラウザ（UB）数は38・6万UB。UBとは視聴した端末・ブラウザベースの数で、同じ端末・同じブラウザで複数回訪問しても数値は1で数えるもの。同時または見逃し配信