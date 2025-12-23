¸Å¤¯¤Ê¤êÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¿Í·Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤è¤¦¤È¡¢¹â¾¾»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç¶¡ÍÜº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌó130Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤¯¤È¤¤¤¦¡Ö¿Í·Á¶¡ÍÜº×¡×»ý¤Á¼ç¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í·Á¤Ë¤ªÊÌ¤ì¡Ú¹áÀî¡¦¹â¾¾»Ô¡Û ÅÄÂ¼¿À¼Ò¤ÇÌó130Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¿Í·Á¶¡ÍÜº×¤Ç¤¹¡£¿À¿¦¤¬½Ë»ì¤ò¤¢¤²¤¿¤¢¤È»á»Ò¤¬²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢»ý¤Á¼ç¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í·Á¤È¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ »Í¹ñºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¶¡ÍÜº×¤Ç¡¢²ÈÄí¤ÇÄ¹Ç¯ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¸Þ·î¿Í·Á¤ä¤Ò¤Ê¿Í·Á¤Ê¤ÉÌó4ËüÂÎ¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£