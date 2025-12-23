Jリーグ(日本プロサッカーリーグ)は23日、選手・コーチに対する不適切な発言があったとして、FC町田ゼルビアと同クラブの黒田剛監督にけん責処分を行ったと発表した。Jリーグによると、黒田監督は就任初年度の2023年以降、町田に所属する選手らの前で、自らの意向に沿わない選手がいた際に「造反者」との表現を用い、排除する意図を持った発言を行っていた。また練習中に選手およびチームスタッフの前で、特定のコーチに対する