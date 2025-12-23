インドネシアリーグは22日、山本雄大主審がリーグ担当審判員に正式就任することを発表した。契約期間は2025-26シーズンの後半戦と26-27シーズンのフルシーズンを担当する1年5か月で、審判員としての現役キャリア終了後もインストラクターとして契約を続ける可能性があるとしている。山本主審はJ1通算265試合などの担当歴を持つ経験豊富な審判員で、15年からは日本サッカー協会(JFA)とのプロフェッショナルレフェリー契約を締結