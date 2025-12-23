日本プロサッカー選手会(JPFA)は23日、シーズンを通して活躍したJPFA所属選手を表彰する「JPFAアワード2025」の受賞者が決定し、J1・J2・J3のベストイレブン11名を選出したと発表した。J1では優勝した鹿島アントラーズから最多4名が受賞。J2も王者・水戸ホーリーホックから最多4名が選ばれ、J3では2位のヴァンラーレ八戸から最多4名が名を連ねている。また、全試合にフル出場した選手を表彰する「鉄人賞」はGK早川友基(鹿島)