ザスパ群馬は23日、桐光学園高MF佐藤凜弥(3年)の来季加入内定を発表した。佐藤はロアッソ熊本ジュニアユースから桐光学園に進学。1年時には全国高校総体(インターハイ)に出場して準優勝メンバーになった。クラブを通じて「心からうれしく思います。私がここまで来られたのは、家族、恩師、仲間、そして自分を信じ道を開いてくださった方々のおかげです。結果で自分を証明するため貪欲に戦います。自分の武器であるスピードをこ