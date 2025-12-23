アジアサッカー連盟(AFC)は23日、サウジアラビアで行われる2025-26AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝の会場が昨季に続き、ジッダにあるキング・アブドゥラー・スポーツ・シティ・スタジアムに決まったことを発表した。ACLEは準々決勝以降のファイナルステージをサウジアラビアで集中開催することが決まっている。会場は昨季と同じく、ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムとキング・アブ