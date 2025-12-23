嵐の公式Instagramが更新され、2005年にリリースされた「WISH」のジャケット写真が公開された。懐かしさを呼び起こす投稿に、ファンからあらためて注目が集まっている。 【画像】嵐「WISH」ジャケット写真／約20年前の嵐のビジュアル ■「ARASHI」の文字の上を歩く5人 公開されたのは、松本潤が出演したドラマ『花より男子』の主題歌に起用された「WISH」のジャケット写真。白を基調としたシンプルな空間に大きく配された