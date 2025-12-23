ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億2000万円）で正式契約を結んだ村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、本拠地シカゴで入団会見に臨んだ。米複数メディアは、低迷中の弱小球団が提示した短期契約に注目。多くの予想を下回った村上の市場価値について議論が交わされた。移籍先候補にも名前が挙がったドジャースの地元メディアは、球団が獲得しなかった理由を分析。将来の展望にも言及した。 ■ポジションと守備