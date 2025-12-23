クラウド型経理業務変革プラットフォームを提供するブラックラインはこのほど、コスモエネルギーホールディングスが決算業務改革を推進する基盤として、グループのシェアードサービス会社であるコスモビジネスアソシエイツにBlackLine(ブラックライン)を導入し、稼働したことを発表した。BlackLineを構成する6つのモジュール○■業務の可視化・一元化で、継続的な業務効率化の推進基盤の確立を目指すコスモエネルギーホールディン