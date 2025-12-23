エディオンは、ニトリとの共同開発によるノンオイルフライヤーを発売する。12月26日よりインターネット通販サイト「エディオンネットショップ」で取り扱いを開始し、店頭でも順次販売を開始する予定。価格は5,990円。ノンオイルフライヤー熱風循環方式を採用し、油を使わずに揚げ物やグリル料理が調理できるノンオイルフライヤー。調理温度は80〜200℃で無段階調節が可能で、スペアリブやローストビーフ、マフィンなどのスイーツま