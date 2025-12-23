アップルの次期「iMac」では新方式のディスプレイが採用され、見やすさが向上すると海外で報じられています。 韓国メディアのThe Elecによれば、アップルは24インチの次期iMacに「有機ELディスプレイ」を搭載することに取り組んでおり、早ければ2027年の開発完了を目指しているとのこと。この有機ELディスプレイの明るさは最大600ニトで、現行モデルの最大500ニトからさらに明るくなる予定です。 現在アップルはサムスン