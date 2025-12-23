『新マグロに賭けた男たち 2026 どん底からの脱出』（全5話）の第1話が、Tverにて本日12月23日配信開始となった。12月26日までに最終話まで配信予定。また地上波特別編集版が、テレビ東京系にて12月27日10時から放送される。【写真】テレ東の新グルメドラマは女子大生×カレー×青春！『今日もカレーですか？』田牧そら＆秋田汐梨出演で12.29放送本作は、青森・大間のマグロ漁師たちに密着取材し、24年にわたりテレビ放送を続