眉村ちあきの新曲「想いの力はすごいぞ」が、12月25日より開催となる新作リアル脱出ゲーム『謎だらけの南極大陸からの脱出』のテーマソングに決定した。本イベントのテーマソングとなる眉村ちあきの楽曲「想いの力はすごいぞ」は、伸びやかな歌声と壮大なメロディが参加者の南極大陸への冒険を彩る。眉村ちあきはこれまで、日清食品『カップヌードル PRO』CMソング「顔ドン」、NHK Eテレ『いないいないばあっ！』に「どーぞん」(20