26日(金)頃は今季一番の真冬並みの寒気が南下し、日本海側で大雪や吹雪になる恐れ。晴れる太平洋側も気温の上がり方が鈍く、日中も厳しい寒さとなる見込み。日ごとの寒暖差が大きくなるため、体調管理にご注意を。26日(金)は日本海側で大雪や吹雪に明後日25日(木)の夜から26日(金)にかけて、冬型の気圧配置が強まり、本州付近には今季一番の真冬並みの寒気が南下します。明日24日(水)から明後日25日(木)の日中は雨の所が多いですが