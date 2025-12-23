½éÆü¤Î½Ð¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ë¤®¤ï¤¦ÀÅ²¬Ž¥³ÝÀî»Ô¤Î³¤´ß¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤ÎÄ»µï¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä»µï¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï³ÝÀî»Ô¤Î¹ñ°Â³¤´ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ»µï¤Ï³ÝÀî´Ñ¸÷¶¨²ñÂçÅì»ÙÉô¤¬¡¢³¤¤«¤é¾º¤ë¸æÍè¸÷¤ÈÄ»µï¤¬½Å¤Ê¤ëÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È2001Ç¯¤«¤éÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê¤ÇÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³¤´ß¤Ë¡¢´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î²ñ°÷¤äÃÏ¸µ¤Î¹©Ì³Å¹¤Ê¤É15¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢´ÝÂÀ¤ÇÄ»µï¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÁÈ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿Ä»µï¤Ï¹â¤µ3.5¥áー¥È¥ëÉý