おこめ券を配布するかどうかYBCでは23日、山形県内すべての市町村に対応状況を尋ねました。その結果、おこめ券を配布しない、または代わりに商品券を配布するとの回答が合わせて16の市町村に拡大していることがわかりました。YBCは県内すべての35市町村におこめ券を配布するかどうか聞き取りを行いました。その結果、「配布する」と回答したのは長井市のみでした。一方、「配布しない」方針を決めた上で今後の具体的な対応は検討中