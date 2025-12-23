¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¿¸¶°½¹á¡Ê41¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ÜÆ°Ãæ¤Ë¸«¤«¤±¤¿¸÷·Ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Ê¿¸¶¤Ï¡ÖÎÉ¤¤»ö¡¢µ¯¤³¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿·´´Àþ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÁ°Êý¤ÎºÂÀÊ¤«¤é¡¢ÎÏ»Î¤Îñþ¤¬¤Î¤¾¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡¢¹¬¤¢¤ì¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Á¡Á¡×¡Ö¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡©¤É¤Ê¤¿¤«¤Ê¤¡¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤ë¤¢¡¼¤ä¡ª¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿Â¾¤Ë¡Ö¤¢