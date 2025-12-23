ボートレース大村のPR隊が23日、福岡支部の川野芽唯を伴って、スポニチ西部総局を訪れ、PG1第14回クイーンズクライマックス（28〜31日）をアピールした。ボートレース界を締めくくる女子の祭典。連覇を狙う遠藤エミ（滋賀）、2年ぶりの参戦となる守屋美穂（岡山）が注目を集める。地元九州地区からは渡辺優美、川野、小野生奈の福岡3人が参戦。今年の賞金上位12人が火花を散らす。頂上決戦を制してティアラを冠する女王は誰か