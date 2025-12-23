かつては「輸送量の強化」が投資の中核コロナ禍は人々の働き方、そして通勤形態を大きく変えました。特に首都圏は顕著で、2024年度対2018年度の定期輸送人員は京王電鉄が18.5％減で最多、続いて東急電鉄が17.3％減、京急電鉄が14.8％減、西武鉄道が14.7％減、またJR東日本は輸送量（人キロ）で17.2％減となり、この5社は収益性を改善するために運賃改定を実施または実施予定です。【混雑率は下がってる？】これが鉄道事業者によ