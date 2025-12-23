À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢±À¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23ÆüÌë¤ÏÆÞ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ 24Æü¤âÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢ÃëÁ°¤«¤é±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤Ï±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹­¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç4ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç2ÅÙ¡¢¹â¾¾¤Ç7ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£23ÆüÄ«¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï²¬»³¤Ç11ÅÙ¡¢ÄÅ»³¤Ç8ÅÙ¡¢¹â¾¾¤Ç13ÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£23Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤«¤ä¤äÄã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÚÍËÆü¤â±À¤¬