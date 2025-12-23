「刀剣乱舞 ONLINE」コラボレーション恵方巻の特典グッズファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」、「あなたのうれしい」の一環として、人気ゲーム「刀剣乱舞 ONLINE」とコラボレーションした、2026年の恵方巻の予約を12月19日から、全国のファミリーマート約1万6400店およびファミマオンラインで開始した。2026年はゲーム内に登場する刀剣男子「鶴丸国永」をイメージした「白」を基調