小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は、これからの時期に最適な、高い速暖性と省スペースの「Xiaomi 卓上ヒーター」を12月23日に発売する。「Xiaomi 卓上ヒーター」は、PCTセラミックを採用し、わずか5秒以内で温風が吹き出し、周囲を暖める。また、スマートフォンに比べて少し高いだけのコンパクトボディなので、設置場所を選ばず、また1kg足らずの軽量のため、寒い時期の脱衣所やトイレなど、どこにでも持ち運ぶことが可