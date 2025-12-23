疲労回復関連のセルフヘルスケア市場総合マーケティングビジネスの富士経済は、医療費削減の解決策として注目されることに加え、市場ポテンシャルの高さから多種多様な業界から参入が相次いでいるセルフヘルスケア関連の国内市場を調査した。その結果を「セルフヘルスケア市場の最新トレンドデータ 2025」にまとめた。トピックスとして、2030年市場予測（2024年比）では、リカバリーウェアが好調。2025年に参入が相次ぎ、各社が差