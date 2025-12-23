患者の予期せぬ死亡原因を調べる医療事故調査制度で、医療機関から事故報告を受ける第三者機関を運営する日本医療安全調査機構は23日、事業課題や改善策を盛り込んだ報告書を公表した。調査期間短縮を図るため人工知能（AI）などを活用して業務を見直し、事故かどうか判断の参考となるような情報を医療機関に提供するとした。医療法に基づき病院、診療所、助産所は死亡事故と判断した場合、第三者機関の医療事故調査・支援セン