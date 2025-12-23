¼Ö¤Ç¥¹¥Ôー¥É°ãÈ¿¤Ê¤É¤òÈÈ¤·¡¢¼è¤êÄù¤ê¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤ËÅÏ¤µ¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀÄÀÚÉä¡×¤¬ÍèÇ¯4·î¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´í¤Ê¤¤¼«Å¾¼Ö¤Î¾è¤êÊý»ö¸Î¤ËÁø¤¦¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡Ä ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Å¾¼Ö¤Î¥ëー¥ë¡£ ¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾è¤êÊý¤¬¡¢°ãÈ¿¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¤³¤ó¤Ê¼«Å¾¼Ö¤Ï´í¤Ê¤¤¡ª¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤¬¼Â±é »þÂ®40¥­¥í¤Î¼Ö¤È¼«Å¾¼Ö¤Î»ö¸Î¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¸«Î©