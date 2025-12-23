世界中で高い人気を誇る13人組グループ・SEVENTEENの公式キャラクター「MINITEEN」初のテーマカフェ『MINITEEN CAFE』が全国3都市にてオープン！今回は、カフェの見どころをご紹介します。どこを切り取っても可愛い店内の様子や、オリジナルグッズなど見どころ盛りだくさん！CARAT（SEVENTEENのファンダム名）は必見です♡「MINITEEN」って？MINITEEN（ミニティーン）は、SEVENTEENのメンバーそれぞれが考案した13のキャラク