「生み育てにくい」日本子育て中のお母さんは、みな一様に忙しく、疲れているものだろうか。それとも、地域や文化によって、違いがあるのだろうか。内閣府が調査した「令和2年度少子化社会に関する国際意識調査」の結果、日本は子供を生み育てやすいと思う割合が他国に比べて低いことがわかった。日本に比べて、圧倒的に「産み育てやすい」と答えたのはスウェーデンで、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」を合わせて、97％