1980年代のAMG車のレビューを振り返る1982年秋、AMGが英国にひっそりと上陸したときのことを振り返りたい。チェシャー州ウィルムズローのストラットンズが唯一の販売代理店となった。当時のAUTOCAR誌はわずか50個の英単語を割いて、AMGを「メルセデス・ベンツ車のカスタマイズと性能向上を行うドイツのスタイリング＆チューニング会社」と淡泊に紹介した。【画像】「ベンツ」と言えばこのカタチ？【W124とW126を詳しく見る】全30