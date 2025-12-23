お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が23日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演。審査員を務める際の、つかみのボケについて語った。21日に行われた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で審査員を務めた塙。オープニングでは、審査への意気込みを聞かれる場面があり、「審査するにあたって、今日の出場者のを事前に見ておいた方がいいのか見ない方がいいのか迷ったんですけど、見てお